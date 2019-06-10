بالصور.. اشتعال النيران في منزلين ببركاء

بركاء - الرؤية

تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة من إخماد حريق شب في مخلفات أشجار، وتسبب الحريق في اشتعال النار بمنزلين متجاورين في منطقة السلاحة بولاية بركاء دون تسجيل إصابات.