درجات حرارة غير مسبوقة في السلطنة والخليج

مسقط - الرؤية

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إرتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق السلطنة إبتداء من اليوم الأثنين 10 يونيو 2019م، ولمدة 3 أيام قادمة نتيجة هبوب رياح شمالية غربية في محافظات البريمي والظاهرة والوسطى والمناطق المجاورة لجبال الحجر تتراوح أعلاها بين (47- 49 درجة مئوية) خلال النهار.

إلى ذلك توقع خبراء الطقس أن تشهد منطقة الخليج اليوم وغدا أعلى درجات الحرارة في صيف 2019.

وأشار خبراء الطقس أن الموجة الحارة التي تشهدها المنطقة لم تشهدها شهر يونيو على الاطلاق"، وأن درجات الحرارة في الشهر الحالي هي الأقسى على مر التاريخ.

وشهدت درجات الحرارة في العراق اليوم ارتفاعا غير مسبوق حيث وصلت درجة الحرارة إلى (51_52) درجة مئوية.