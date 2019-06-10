جلالة السلطان يعزي أمير الكويت .. ويهنئ رئيس البرتغال

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- أبقاه الله- برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى "والدة" سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن تهانيه الصادقة وتمنياته الطيبة لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب البرتغالي الصديق باطراد التقدم والازدهار.