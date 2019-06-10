"تعليمية الشورى" تناقش إنشاء "نادي المعلمين"

مسقط - الرؤية

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس الأحد تقريرها الختامي حول المقترح برغبة والمتضمن مقترحا بإنشاء نادٍ خاص بالمعلمين، وهو المقترح الذي تقدّم به أحد أعضاء المجلس وتمّت إحالته من مكتب المجلس إلى اللجنة لدراسته وإبداء الرأي حوله، وبعد مناقشة كافة جوانبه قررت اللجنة إحالة تقريرها إلى مكتب المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثامن للجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ضمن خطة عملها خلال دور الانعقاد السنوي الرابع (2018- 2019) من الفترة الثامنة للمجلس وذلك برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة الرغبة المبداة والمقدمة من أحد أعضاء المجلس، والمتضمنة اقتراح نص تشريعي يلزم كافة الجهات المعنية بالتوظيف بطلب معادلة الشهادات العلمية للحاصلين عليها من خارج السلطنة قبل البدء في إجراءات توظيف أي عماني أو وافد في القطاعين العام والخاص. واطلعت اللجنة على التقرير السنوي للعام 2018 لكل من وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم.

كما تمّت المصادقة على تقرير اللقاء الذي عقدته اللجنة نهاية شهر مارس الماضي مع معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، والذي تمّ خلاله مناقشة العديد من الجوانب التربوية والتعليمية التي تهم العاملين في الميدان التربوي.