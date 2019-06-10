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استمرار التسجيل في جائزة ريادة الأعمال حتى 22 أغسطس

الإثنين 10 يونيو 2019 09:06 ص بتوقيت مسقط

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مسقط - العمانية

 

يواصل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع المنزلية والجهات الداعمة التسجيل في جائزة ريادة الأعمال في نسختها الرابعة الذي يستمر لغاية 22 من شهر أغسطس المقبل من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة heaward.riyada.om؛ حيث يتم التنافس على 15 جائزة مقسمة إلى فئتين وهما فئة جائزة ريادة الأعمال وفئة الجهات الداعمة ويأتي تنظيم الجائزة من قبل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع "عمانتل".

وتعد الجائزة التي أنشئت بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- من أبرز الجوائز التي تسهم في تشجيع وتطوير ريادة الأعمال في السلطنة إذ توّج خلال النسخ الثلاث الماضية 42 فائزًا في مختلف الفئات أسهمت في دعم وتطوير العديد من المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة سواء من خلال برامج الدعم المقدمة لهم أو تعزيز فرصهم للحصول على ثقة السوق والمؤسسات الكبرى.

وأكّد الدكتور أحمد بن محسن الغساني الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" أنّ الجائزة أسهمت في تمكين الفائزين والمتأهلين للمراحل النهائية من خلال برامج دعم تقدم لهم لمدة عام كامل في مختلف الجوانب التطويرية التي يحتاج إليها رائد العمل وأصحاب المؤسسات والمشاريع، بالإضافة إلى كونها مصدر فخر واعتزاز لكل من يشارك أو يفوز بها. وأضاف ان الجائزة تسعى إلى تعزيز التنافس بين أصحاب الأعمال وأيضا الجهات الداعمة لهذا القطاع وتشجيعهم في ابتكار أدوات تعمل على تطوير أداء المؤسسة سواء في الجانب المالي أو الإداري أو المنتج والخدمة أو أي عامل آخر يسهم في تطور الشركة وتقدمها. وقال إنّ المنظمين للجائزة سوف يسخرون كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تطوير رائد العمل العماني وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث إنّ هذا القطاع من أهم القطاعات الواعدة في السلطنة يسهم بشكل كبير في توفير وظائف للعمانيين ويحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجل النهوض به.

وأكّد الرئيس التنفيذي لريادة أنّ المؤسسات العمانية اكتسبت ثقة كبيرة في السوق وهي مؤهلة للتنافس على المستويين الإقليمي والعالمي وهناك مؤسسات عمانية فازت بالجائزة والآن منتجاتها تنافس في أوروبا وأخرى مؤهلة للوصول إلى العالمية.

ويتنافس المشاركون في النسخة الرابعة في فئتي جائزة ريادة الأعمال وتشمل جائزة أفضل رائد أعمال وجائزة أفضل مشروع منزلي وجائزة أفضل مؤسسة صغرى وجائزة أفضل مؤسسة صغيرة وجائزة أفضل مؤسسة متوسطة وفئة الداعمين لريادة الأعمال وتشمل جائزة أفضل جهة تمويلية وجائزة أفضل دعم من الشركات الكبرى وجائزة أفضل جهة حكومية داعمة وجائزة أفضل مبادرة تعليمية وجائزة أفضل مبادرة إعلامية وجائزة أفضل مبادرة تطويرية.

واختتمت مؤخرا مرحلة التوعية من خلال تنظيم حلقات عمل توعوية في كافة محافظات السلطنة لمدة أسبوعين بدأت محطتها الأولى في محافظة ظفار وانتهت في محافظة مسندم حضرها أكثر من 500 رائد أعمال وأصحاب المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والجهات الداعمة.

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