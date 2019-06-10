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نيمار يغيب 4 أسابيع عن النادي الباريسي لدواعي الإصابة

الإثنين 10 يونيو 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

نيمار يغيب 4 أسابيع عن النادي الباريسي لدواعي الإصابة

باريس- رويترز

 

أعلن باريس سان جيرمان بطل فرنسا أن لاعبه البرازيلي نيمار من المتوقع أن يغيب أربعة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة ودية مع منتخب بلاده استعدادا لكأس كوبا أمريكا.

وأصيب نيمار (27 عاما) خلال الفوز 2-صفر على قطر وديا يوم الأربعاء الماضي وتأكد غيابه عن كوبا أمريكا التي تنطلق في البرازيل يوم 14 يونيو حزيران الجاري. وقال باريس سان جيرمان في بيان ”جاء تشخيص الطبيبين (في النادي) أنه يعاني من إصابة في أربطة الكاحل الأيمن ولن يحتاج إلى جراحة“. وأضاف عملاق فرنسا ”من المتوقع أن يعود مهاجم باريس سان جيرمان إلى الملاعب في غضون أربعة أسابيع“. وتعرض نيمار لاتهام باغتصاب امرأة في فندق في باريس الشهر الماضي وفقا لما ذكرته الشرطة لكنه نفى ارتكاب أي خطأ خلال خضوعه للتحقيق من شرطة ساو باولو.

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