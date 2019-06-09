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السناني والمعشري يشاركان في إدارة "الآسيوية الشاطئية" بالصين

الأحد 09 يونيو 2019 08:53 م بتوقيت مسقط

السناني والمعشري يشاركان في إدارة "الآسيوية الشاطئية" بالصين

مسقط - العمانية

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة اليد الحكمين وليد السناني وعياد المعشري للمشاركة في إدارة مباريات البطولة الآسيوية الشاطئية لكرة اليد التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 15 وحتى 24 يونيو المقبل بمشاركة 12 منتخبنا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية التي ستقام عام 2020.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المبذولة من قبل الاتحاد العماني لكرة اليد بدفع بالحكام العمانيين للمشاركة في مختلف البطولات الآسيوية بهدف الاحتكاك وكسب مزيدٍ من الخبرة والذي سيكون على المسابقات المحلية.

يشار إلى أن منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية وقع على رأس المجموعة الثانية في البطولة بجوار منتخبات كل من إيران وتايلاند وباكستان واليابان والسعودية أما المجموعة الأولى فتضم منتخبات كل من قطر وفيتنام والصين تايبيه وأفغانستان وأندونيسيا والفلبين.

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