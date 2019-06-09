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مواجهات متوازنة في منافسات "غرب آسيا للناشئين"

الأحد 09 يونيو 2019 08:52 م بتوقيت مسقط

مواجهات متوازنة في منافسات "غرب آسيا للناشئين"

 

الرؤية - الوكالات

وقع منتخبنا الوطني للناشئين في المجموعة الثالثة التي تضم فلسطين والأردن في بطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم المقرر إقامتها في الأردن شهر يوليو القادم بمشاركة 9 منتخبات.

وأجريت أمس في العاصمة الأردنية عَمان مراسم سحب القرعة؛ حيث تم تقسيم المنتخبات التسع إلى ثلاث مجموعات، وأسفرت القرعة عن المجموعتين الأولى والثالثة عن مواجهات مختلفة. ففي المجموعة الأولى تلتقي منتخبات لبنان والبحرين وسوريا. أما المجموعة الثالثة فتضم العراق والسعودية والكويت. ويخوض أصحاب المراكز الثلاث الأولى منافسات الدور الثاني لتحديد البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث، فيما يودع البطولة أصحاب المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة .

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في الأول من يوليو المقبل في العاصمة الأردنية عمّان.

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