انطلاق برنامج "شبابي 2019" بجنوب الشرقية

صور - العمانية

انطلقت أمس بمحافظة جنوب الشرقية فعاليات برنامج شبابي 2019، والذي تنظمه الشؤون الرياضية ويقام خلال الفترة من 9/6/2019 إلى 31/8/2019.

وأكد سعيد بن خميس العريمي رئيس فريق عمل برنامج شبابي بالمحافظة أن دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية قامت بالاستعداد والتجهيز للبرنامج من خلال إعداد فريق عمل ومهامه؛ حيث قام الفريق بالتواصل مع الأندية الرياضية بالمحافظة والفرق الأهلية بالولاية وعمل خطة لتنفيذ البرنامج. وقال إن الخطة تحتوي على العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية والبيئية والموروث التقليدي وغيرها من الأنشطة، لكي يشمل النشاط هذه الجوانب وتفعيلها في الأندية الرياضية. وأضاف العريمي أن فريق العمل أعد خطة لبرنامج شبابي بالمجمع الرياضي في صور، تشمل دورات وحلقات عمل فنية في بعض المجالات كالتصوير والمحاضرات وكذلك الألعاب التقليدية والحرف والموروث الشعبي والشعر وتصفيات الشطرنج على مستوى المحافظة.

ويأتي البرنامج ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الرياضية بهدف تفعيل الأنشطة الشبابية وتوسيع مجالاتها في الأندية والمجمعات الرياضية والولايات التي لا يوجد بها أندية حتى تصل الفائدة للجميع ولكافة الفئات الذكور والإناث وذلك لإيجاد علاقة وطيدة بين المجمعات الرياضية والأندية الرياضية وأفراد المجتمع من خلال استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب في فترة الصيف وممارسة الأنشطة الشبابية بالمجمعات والأندية الرياضية وكذلك الفرق الرياضية.