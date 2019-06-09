دورات الضباط المرشحين تزور قيادة شرطة الظاهرة

عبري - الرؤية

قام منتسبو دورات الضباط المرشحين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بزيارة إلى قيادة شرطة محافظة الظاهرة بولاية عبري، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للدورات.

وقدّم المقدم سالم بن خميس الفارسي مدير العمليات بالظاهرة إيجازا عن الأعمال والمهام الموكلة إلى قيادة شرطة محافظة الظاهرة والاختصاص الجغرافي لها.

بعد ذلك، تحدث العميد سالم بن محمد الحارثي قائد شرطة محافظة الظاهرة إلى منتسبي الدورات، وحثهم على ضرورة الاستفادة من منهاج الدورات والتطبيقات العملية المصاحبة لها لتحقيق الأهداف المرجوة ليكونوا ضباطاً مجيدين قادرين على أداء المهام بكل كفاءة واقتدار.