مسابقة للرماية التقليدية في بلدة سدادب بولاية عبري

عبري- ناصر العبري

رعى العميد متقاعد علي بن حميد الكلباني وبحضور محمد بن سليمان الكلباني رئيس لجنة رماة محافظة الظاهرة، تنظيم فريق سدَادِب الرياضي الثقافي مسابقة للرماية بالأسلحة التقليدية، وذلك على ميدان سدادب للرماية بمشاركة واسعة من الرماة من بلدة سدادب.

واشتملت المسابقة على الرماية بالسكتون فردي وإسقاط الصحون. وفي الختام، قام راعي المناسبة بتسليم الجوائز على الفائزين بالمراكز المتقدمة ففي مسابقة الأهداف فردي حصل الرامي محمود سعيد الشملي على المركز الأول وجاء في المركز الثاني الرامي مصطفى سليمان الشملي وفي المركز الثالث أحمد مسعود الشملي، وحصل على المركز الرابع مهدي عبدالله الشملي وجاء في المركز الخامس أحمد محمد الشملي. وعلى مستوى الفرق في رمي الأطباق جاء فريق سدادب "1" في المركز الأول، والثاني فريق البشائر.

وحول المسابقة، قال حميد بن مسعود الشملي رئيس فريق سدادب إن المسابقة صنفت على ثلاث فئات كبار السن والعموم والناشئين، مشيرا إلى أنّه تم إنشاء ميدان الرماية بسدادب عام 1998 واحتضن العديد من المسابقات على مستوى محافظة الظاهرة. وأضاف أنّ الميدان احتضن هذه المسابقة للرماية التقليدية بعد انقطاع، وتأتي هذه المسابقة تحضيرا لاستضافة مسابقات الرماية على مستوى محافظة الظاهرة وعلى مستوى السلطنة في القريب العاجل.