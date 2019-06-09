3125 زائرا لمواقع أرض اللبان خلال مايو

صلالة - العمانية

بلغ عدد زوار مواقع أرض اللبان بمحافظة ظفار في شهر مايو الماضي 3125 سائحا وزائرا، وذلك حسب الإحصائية الواردة من دائرة مواقع أرض اللبان بمكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية.

وأوضحت الإحصائية أن عدد زوار منتزه البليد الأثري ومتحف أرض اللبان بلغ 1725 زائرا، فيما بلغ عدد زوار متنزه سمهرم الأثري 1195 زائرا، بينما بلغ عدد زوار محمية وادي دوكة الطبيعية لأشجار اللبان 112 زائرا، وموقع وبار الأثري 93 زائرا.

يشار إلى أنَّ البليد وسمهرم وأوبار ووادي دوكة مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي تحت مسمى "مواقع أرض اللبان"؛ حيث يقوم مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بتطويرها وتزويدها بالمرافق الخدمية والجمالية بهدف تعزيز السياحة الثقافية والأثرية بمحافظة ظفار.