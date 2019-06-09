فعاليات متنوعة احتفالا بعيد الفطر في البريمي

البريمي - سيف المعمري

نظمت بلدية البريمي خلال إجازة عيد الفطر المُبارك فعاليات ترفيهية متنوعة بعنوان "البريمي عيدها غير"، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأقيمت الفعاليات في حديقة البريمي العامة ومتنزه الواحة في ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، واشتملت على فعاليات متنوعة ومسابقات للكبار والصغار وسط حضور جماهيري كبير من المواطنين والمقيمين وزوار ولاية البريمي. فيما أقيمت خلال الفترة المسائية لثاني وثالث أيام العيد بحديقة البريمي العامة مسابقات وفقرات متنوعة على المسرح الذي أقيم خصيصًا لهذه المناسبة إضافة لمسابقات رياضية وترفيهية للكبار والصغار بمصاحبة شخصيات كرتونية وبمشاركة بعض الجاليات. واشتملت الفعالية على فعاليات خاصة بالأطفال كالرسم على الوجوه واكتشاف مهارات ومواهب الأطفال والألعاب المرحة وغيرها من الفعاليات المتنوعة. وشهد متنزه الواحة بولاية البريمي حضورًا كثيفاً للأسر والأطفال وسط أجواء احتفالية.

وتأتي هذ الفعاليات ضمن جهود البلدية لتفعيل الحدائق والمتنزهات ومشاركة أفراد المجتمع فرحتهم بالعيد السعيد وإيجاد متنفس للمواطنين والمقيمين لقضاء إجازة العيد بفعاليات ترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة وتضفي جواً من السعادة والبهجة بالعيد.