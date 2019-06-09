الأحد, 09 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

وزير البيئة يصدر لائحة الرسوم المفروضة لدخول محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية .. وغرامات مالية على المخالفين

الأحد 09 يونيو 2019 08:24 م بتوقيت مسقط

وزير البيئة يصدر لائحة الرسوم المفروضة لدخول محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية .. وغرامات مالية على المخالفين

 

الرؤية- أحمد الجهوري

حدَّد معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية لائحة الرسوم المفروضة لدخول محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 20/2019 بتنظيم محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية، والمنشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم 1296 أمس.

وحددت المادة الثالثة من القرار قيمة زيارة الكبار وهي مبلغ ريال واحد لكل يوم للعمانيين، ومبلغ 5 ريالات لغير العُمانيين، كما حددت قيمة الزيارة والمبيت للكبار بواقع 5 ريالات للعمانيين ومبلغ 10 ريالات لغير العمانيين، وخصص مبلغ 100 بيسة لزيارة الأطفال دون سن السادسة عشرة لكل يوم بالنسبة للعمانيين، ومبلغ ريال واحد لغير العُمانيين، كما خصصت قيمة الزيارة والمبيت للأطفال وطلبة المدارس دون سن السادسة عشرة عن كل يوم ريال واحد للعمانيين و5 ريالات لغير العمانيين.

ويعفى من الرسوم المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عمان السلطانية وذلك أثناء تأديتهم لعملهم، والموظفون في المؤسسات الحكومية والأكاديمية أثناء القيام بعمل رسمي أو بحث علمي، وسكان المحمية وأقرباؤهم حتى الدرجة الأولى والوفود الحكومية الرسمية.

وحددت المادة الثانية حظر القيام ببعض الأنشطة والأفعال داخل المحمية ومنها الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية، ومخالفة تعليمات وأنظمة السلوك داخل المحمية والمعلن عنها عند مدخل المحمية أو في مراكز الزوار أو من خلال المطبوعات التي تصدرها وزارة البيئة والشؤون المناخية، ومحاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات داخل المحمية، أو إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وذلك بعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية، أو وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان، أو قيادة المركبات داخل المسارات أو الطرق المحددة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية، أو الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مُغطاة بالأعشاب، أو تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية داخل المحمية، أو حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله، أو القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان دون تصريح من الوزارة.

وأشار القرار إلى فرض غرامة إدارية لكل من يخالف أحكام المادة الثانية لا تقل عن 50 ريالا ولا تزيد عن 200 ريال وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 أغسطس 2016

وزير البيئة يتفقد مواقع محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية

المزيد

14 أغسطس 2016

تعرف على الرسوم الجديدة لمواقف المركبات العامة وغرامات المخالفين

المزيد

09 يناير 2017

احتفالية في محمية القرم الطبيعية بمناسبة يوم البيئة العماني

المزيد

05 أبريل 2016

جمعية البيئة العمانية تطلق مبادرة لتنظيف محمية جزر الديمانيات الطبيعية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزير البيئة يصدر لائحة الرسوم المفروضة لدخول محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية .. وغرامات مالية على المخالفين

المحليات - أخبار

مشرّعون وخبراء: القوانين الاقتصادية الجديدة تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"التربية" تصدر لائحة مجالس أولياء الأمور بالمدارس.. ولجنة تعليمية لتجويد العمل المدرسي

المحليات - تعليم

الشبيبي يتفقد مشاريع الوحدات السكنية بطريق الباطنة الساحلي و"لوى الجديدة"

الاقتصاد - محلي

رصد منطقة ضغط جوي منخفض جنوب شرق بحر العرب

المحليات - أخبار

بالصور.. العثور على الشخص الغارق في مياه المغسيل مفارقا للحياة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة