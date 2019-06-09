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2054 ذبيحة بمسلخ البريمي المركزي خلال عيد الفطر

الأحد 09 يونيو 2019 07:59 م بتوقيت مسقط

مسلخ 4
مسلخ

 

البريمي- سيف المعمري

أعلن مسلخ بلدية البريمي المركزي أنّه استقبل خلال أيام عيد الفطر المبارك والأيام الثلاثة التي سبقته حوالي 2054 ذبيحة، بينها 249 رأس أبقار و1672 رأس أغنام، ورأسان من الجمال.

وشهد المسلخ حالة إعدام كلي واحدة لماعز و131 حالة إعدام جزئي مختلفة. وفتح المسلخ أبوابه طوال أيام العيد من الساعة 6 صباحاً وحتى 9 ليلاً، وسط إقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين بولايتي البريمي ومحضة، نظرًا لما يوفره المسلخ من بيئة صحية ونظيفة للذبح تحت إشراف بيطري يتولى عملية الكشف على الذبائح للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين ومتابعة مستمرة من قبل المعنيين ببلدية البريمي لضمان التزام الشركة المستثمرة للمسلخ وضمان نقل مخلفات الذبح من المسلخ بشكل مستمر ومتابعة تنظيم استقبال المستفيدين من الخدمات المقدمة وسرعة الإنجاز.

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