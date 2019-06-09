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افتتاح توسعة جامع مري بوادي بني غافر في الرستاق

الأحد 09 يونيو 2019 07:59 م بتوقيت مسقط

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الرستاق- طالب المقبالي

افتتحت مؤخرا التوسعة الجديدة لجامع مري بوادي بني غافر في ولاية الرستاق، وأمّ المصلين في صلاة الجمعة الشيخ الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي في أول جمعة بعد اكتمال الصيانة والتوسعة.

وبذلك ازدادت مساحة البناء إلى 570 متراً مربعاً بعد أن كانت 270 متراً مربعا فقط وأصبح الجامع يتسع لعدد 500 مصل بدلاً من 300 مصل قبل التوسعة، كما تمّت إضافة عدد من دورات المياه والمواضئ، كما تمت زخرفة الجامع وتزيينه مع كتابة بعض الآيات القرآنية. وتجاوزت تكلفة التوسعة والصيانة 45 ألف ريال عماني. وأكّد العوفي في خطبته أهمية المساجد وضرورة عمارتها بالعبادة والطاعات.

وحول التوسعة الجديدة، قال ناصر بن حميد بن سليمان المقبالي وكيل جامع مري إنّ الجهود المبذولة من الأهالي كان لها عظيم الأثر في اكتمال المشروع، الذي عكس روح التآلف والتكافل في المجتمع. وتوجه المقبالي بالشكر الجزيل لكل من سعى وساهم وشارك في التوسعة وعسى الله أن يبارك لهم في حالهم ومالهم ويزيدهم من واسع فضله.

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