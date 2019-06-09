الشاعر العماني زاهر الغافري ضيف مهرجان الشعر الدولي بتونس

نزوى – مكتب عمان

بدعوة من مهرجان الشعر الدولي في سيدي بو سعيد في جنوب المتوسط بتونس، في دورته السادسة، والذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري، يشارك في الدور الجديدة 21 شاعرا من 16 جنسية لهم أهميتهم في ثقافاتهم، كما صرح بذلك مدير المهرجان، الشاعر معز الماجد، من بينهم الشاعر العماني زاهر الغافري من السلطنة، وعبدالوهاب العريض من البحرين، وشعراء من مالطا وتركيا وسويسيرا والجزائر والبرتغال والسعودية وفلسطين والأردن، وإيطاليا ومصر، والمغرب، وتونس، هذا على صعيد العرب، أما على الصعيد العالمي، فيشارك كل من الكوبي فيكتور ريدر فاس، الذي يعتبر اليوم أحد أهم شعراء امريكا اللاتينية، والأسبانية راكال لانسيروس، التي حصلت هذه السنة على جائزة النقاد في أسبانيا، والفرنسي كريستوف مانون الحاصل على جائزة أهل الأدب في فرنسا، ومن تركيا تشارك الشاعرة المرموقة بيجان ماتور.

وقد تبنى المهرجان اقتراح المنظمة العالمية للشعر، برئاسة الكولومبي فرناندو رندون مدير مهرجان مدلين للشعر، وقرر أن يضع الدورة الجديدة للمهرجان تحت شعار (الشعر في مواجهة الفاشيات الجديدة) إزاء الصعود اللافت للفاشيات الجديدة، والمنذرة بعودة خطابات الكراهية والعنصرية والعنف، يحاول الشعر أن يذكِّر بمقولة بريخت: "لم يرهق المرء أن يكون شريرا"، ويواصل المهرجان في نفس الرؤية التقدمية والمجددة، للخطاب الشعري، خارج المنظومات السائدة، التي تخنق الشعر، وتحوله إلى مادة استهلاكية، بلا روح.

لذلك يضع المهرجان الشعراء في فضاءات مفتوحة تعيد للشعر حيويته، وصلته الحية بالناس، وسيقرأ الشعراء قصائدهم على امتداد ثلاثة أيام، بصحبة المترجمين والعازفين في المقاهي، كمقهى عمر القهوة العالية، وفي الساحة العامة حديقة سيدي الشبعان، وفي المتاحف، وقائمة الشعراء المشاركين.

هذا ويذكر أن الشاعر زاهر الغافري شارك في العديد من المهرجانات الدولية، في العالم، كبريطانيا، ومهرجان الشعر العالمي ساوث بانك، وإيرلندا، وطليلة باسبانيا ولوديف بفرنسا، وفي السويد والدانمارك.

صدرت له مؤخرا مجموعة "في كل أرض بئر تحلم بالحديقة"، و"حياة واحدة سلالم كثيرة"، وسيصدره له كتاب تكريمي بالتعاون مع الجمعية العمانية للكتاب وجامعة السلطان قابوس، بعنوان: "فضاءات الشعر فضاءات الحداثة، نظر في تجربة زاهر الغافري الشعرية".

كما سيصدر له هذا العام في بيروت، كتاب "غيوم فوق جسر ابريل"، وكتاب آخر بعنوان: "صناع الأعالي"، يليه كتاب "الصبايا". ومن المنتظر أن يصدر له كتاب "الخروج من الفردوس" يتضمن سيرة حياته ومذكراته.

وحول المشاركة تحدث الشاعر زاهر الغافري لعمان الثقافي بالقول: إنها تجربة مهمة في الالتقاء بشعراء آخرين من دول مختلفة، وكثير من الشعراء الذين أعرفهم التقينا بهم في استضافات، في مناطق أخرى من هذا العالم الفسيح، لأن الشعر في الأصل هو لقاء الكلمة بالجمال، خارج الأطر القبيحة التي يعيش فيها الإنسان، كما وينبغي على الشاعر أن يمتهن روح المحبة.