مواهب متألقة في مسابقة "منشد الواعدة 7" بعبري

عبري - ناصر العبري

نظمت اللجنة الثقافية لنادي عبري مسابقة "منشد الواعدة" في نسختها السابعة، وشارك فيها أكثر من 20 منشدًا من فئات سنية مختلفة، وتأتي هذه المسابقة في إطار التكامل مع الأنشطة الصيفية التي تنظمها وزارة الشؤون الرياضية.

وتميّزت هذه النسخة من المسابقة بالحضور الجماهيري الكبير وبظهور مواهب جديدة منافسة، كما تميّزت بوجود تطور ملحوظ على مستويات المشاركين.

وتكوّنت لجنة تحكيم المسابقة من إيهاب سيف الدين مشرف مهارات موسيقية، والمنشد مازن الشندودي، ويونس المجرفي. ووجهت اللجنة خلال المسابقة بعض الملاحظات التطويرية للمنشدين لتطوير مواهبهم والظهور بشكل أفضل في المسابقات الإنشادية المختلفة.

وفي ختام المسابقة، أعلنت اللجنة الثقافية النتائج بحصول المنشد لؤي بن ياسر الغافري على المركز الأول، وزكريا بن سعيد الصوافي على المركز الثاني، واليمان بن عبدالله الصوافي على المركز الثالث في فئة المنشد الصغير. أمّا بالنسبة للمنشدة الصغيرة فقد حصلت نجود بنت عبدالله الجساسية على المركز الأول، ورزان بنت جمعة الشندودية على المركز الثاني، والجمان بنت عبدالله الصوافية على المركز الثالث. وفي فئة الشباب حصل محمد بن خميس اليعقوبي على المركز الأول، ومجاهد بن خميس اليعقوبي على المركز الثاني، وعادل بن خلفان المقبالي على المركز الثالث.