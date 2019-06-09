304 أطنان إنزال سمكي في سوق الجملة المركزي خلال مايو الماضي

بركاء – الرؤية

بلغت كميات الإنزال السمكي في سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة خلال مايو الماضي 304 أطنان تم بيع 226 طناً منها بإجمالي قيمة مائتين وتسعة وعشرين ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانين ريالا، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية والمتعلقة بحركة تداولات الأسماك.

وتنوعت الأسماك المعروضة في السوق بين أصناف عديدة أهمها: الكنعد والهامور والجيذر والكوفر والشعري والأشخلي والصال والصال الكبير والصافي والسهوة والضلعة والطباق والعقام والعندق. ويعد المختصون في سوق الجملة المركزي للأسماك إحصائيات تفصيلية لحركة السوق ومقارنات لتلك الإحصائيات بين يومية وشهرية وسنوية.