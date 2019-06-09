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أنشطة ترفيهية مبهرة ضمن برنامج احتفال "مسقط جراند مول" بالعيد

الأحد 09 يونيو 2019 05:59 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

اختتم مسقط جراند مول برنامجه للاحتفال بمُناسبة عيد الفطر المبارك بعدد من الأنشطة والفعاليات التي تناسب مختلف أفراد العائلة إلى جانب عدد من العروض والتخفيضات الحصرية لتعزيز تجربة التسوق.

وتضمّن برنامج العيد، عدداً من المناشط والفعاليات لزوار المجمع التجاري، ومنها استضافة إحدى الفرق الفنية المحلية لتقديم أداء مباشر أمام الجمهور، فضلا عن تزيين كافة أرجاء المول بتصاميم خاصة للاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة. كما استضاف مسقط جراند مول ليالي خاصة لعربات الأطعمة الجوالة التي يقدمها مقهى كشتة كرك ومشاوي بيج تي، وأكشاك في الطابق الأرضي توفرها دوك بوبكورن (Doc Popcorn)  وبوبا بَبِل تي (Booba Bubble Tea).

ونظّم المول كرنفال الألعاب الذي ضمّ ألغاز الذكاء من متحف الغموض، وتحدي لعبة ركوب الثيران، فضلاً عن تجربة ركوب الجمال وأحصنة البوني الصغيرة من مدخل مسقط جراند مول على شارع دوحة الأدب بالخوير.

كما قدّم مسقط جراند مول حملة تسوق واربح الرمضانية التي اشتملت على تخفيضات وعروض ترويجية في غالبية محلات المول، حيث استطاع حاملو بطاقة مزايا الحصول على كوبونات إضافية للدخول في السحب على الجائزة الكبرى بقيمة 5000 ريال عماني، إلى جانب السحوبات اليومية على جائزة بقيمة 100 ريالٍ عماني، وأخرى أسبوعية بقيمة 500 ريال عماني. وسيجري الإعلان عن الفائزين في نهاية الحملة الترويجية.

ويقع مسقط جراند مول ضمن مجمع تلال في بوشر وقد نال سمعة طيبة كمشروع ذي مستوى عالمي ووجهة راقية لأسلوب الحياة العصرية والتسوق الحديث في مسقط، حتى أصبح الوجهة الأكثر شعبية في السلطنة، حيث أسلوب الحياة العصري الذي يقدم خيارات متعددة للتسوق والترفيه في السلطنة، ويضم المول سينما بخمس قاعات، ومجمعا سكنيا راقيا، ومساحات مكتبية، بالإضافة إلى إحدى أكبر صالات المطاعم في عمان. ومع توسع مسقط جراند مول العام الماضي أصبح يُعد أحد أكبر المجمعات التجارية متعددة الاستخدامات في السلطنة.

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