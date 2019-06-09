مؤشر سوق مسقط يربح 13 نقطة.. والتداولات ترتفع بنسبة 59% إلى 1.176 مليون ريال

الرؤية – مريم البادية

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3955 نقطة تقريبا؛ مرتفعا بـ 13 نقطة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 0.328%. وارتفع مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبا ليصل إلى 4203 نقطة.

وشهدت جلست أمس ارتفاعا في قيم التداول؛ حيث بلغ مستواها 1.176 مليون ريال بنسبة ارتفاع 59% عما كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 0.738 مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.047 في المئة، وبلغت ما يقارب 18 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 133 ألف ريال بنسبة 11 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 111 ألف ريال وبنسبة 9 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 22 ألف ريال عماني بنسبة 2 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6333 نقطة مرتفعًا 3 نقاط وبنسبة 0.05 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4699 نقطة مرتفعًا 33 نقطة وبنسبة تغير 0.71 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1971 نقطة مرتفعا 4 نقاط وبنسبة تغير 0.19 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 540 نقطة مرتفعا نقطة واحدة وبنسبة 0.28 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 26 شركة، ارتفعت منها 8 شركات وانخفضت 5 شركات، فيما استقرت أسعار 13 شركة، وتمّ التداول في 1,176,307 مليون سهم، بعدد صفقات 482 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 26 في المئة. وتصدر سهم الأنوار لبلاط السيراميك قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.105 ريال وبنسبة صعود 4 في المئة، فيما حلّ سهم العمانية لخدمات التمويل في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.111 ريال وبنسبة تغير 8 في المئة. واعتلى سهم جلفار للهندسة والمقاولات صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 398,644 ريال وبنسبة 34 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 4,702,196 سهم وبنسبة 39 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 1,043,019 ريال وبنسبة 89 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 10,456 ريال وبنسبة 0.89 في المئة. وبلغ شراء العرب 9,836 ريال وبنسبة 0.84 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 112,996 ريال وبنسبة 10 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 1,065,100ريال وبنسبة 91 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجين 30,219 ريال وبنسبة 3 في المئة، وبلغ بيع العرب 7,104 ريال وبنسبة 0.60 في المئة ، فيما بلغ بيع الاجانب 73,885 ألف ريال وبنسبة 6 في المئة.