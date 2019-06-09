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رحلات عمرة من البنك الوطني في ختام حملة "شهر العطاء"

الأحد 09 يونيو 2019 05:45 م بتوقيت مسقط

رحلات عمرة من البنك الوطني في ختام حملة "شهر العطاء"

 

مسقط – الرؤية

 

فاجأ البنك الوطني العُماني 5 من أفراد المجتمع برحلات عمرة هدية مدفوعة التكاليف بالكامل لشخصين، في أفضل ختام لحملته الناجحة "شهر العطاء" التي أطلقها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر. وتعد هذه الرحلات أحدث إضافة إلى حملته السنوية التي شملت عدداً من المبادرات الخيرية خلال الشهر الفضيل.

وقال السيد وصفي بن جشميد آل سعيد، الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الوطني العُماني إن حملة "شهر العطاء" إحدى مبادراتنا السنوية الرائعة التي تشهد نمواً وتوسعاً متواصلاً عاماً تلو الآخر. ونبذل أقصى ما في وسعنا من مجهودات من أجل ترك أثرٍ إيجابي في مجتمعاتنا المحلية. ولا شك أنَّ رد الجميل للمجتمع يعد جزءاً لا يتجزأ من قيم البنك ومع اختتام فعاليات حملتنا لهذا العام، نؤكد مجدداً أن التزامنا تجاه رفاه المجتمع سيبقى في مقدمة أولوياتنا في كل الأوقات.

وخلال شهر رمضان المبارك، نظم البنك الوطني العُماني فعالية خاصة احتفالاً بالقرنقشوه بالتعاون مع جمعية رعاية الأطفال المعوقين. وجاءت الاحتفالية بمشاركة 300 من الأطفال المعوقين الذين استمتعوا جميعاً بعددٍ من المسابقات والأنشطة المرحة تضمنت الرسم على الوجه، والحناء، وركن للطيور، وقلاع القفز وغيرها الكثير من الألعاب المشوقة. وتضمنت المرحلة الأولى من الحملة تنظيم معرض للمأكولات وتخصيص ريعه إلى الأعمال الخيرية. أما المرحلة الثانية، فتضمنت قيام موظفي البنك بتعبئة وتوزيع 1,200 سلة طعام وتوزيعها على الأسر من ذوي الدخل المحدود في مختلف أنحاء السلطنة. وتعد حملة "شهر العطاء" جزءاً من برنامج المسؤولية الاجتماعية لدى البنك الوطني العُماني، حيث استثمر ما يقرب من 324,000 ريال عُماني في البرامج والمشاريع المجتمعية المختلفة. ويهدف البنك إلى المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة من خلال التعليم وتنمية الشباب والتدريب والتوظيف ودعم ريادة الأعمال.

 

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