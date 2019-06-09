بنك ظفار ينظم حفل إفطار لرواد الأعمال وممثلي "الصغيرة والمتوسطة"

مسقط – الرؤية

نظم بنك ظفار حفل الإفطار السنوي السادس لرواد الأعمال وممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقال حسين بن علي اللواتي، نائب المدير العام – التجزئة المصرفية وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة ببنك ظفار: سعداء برعاية حفل الإفطار السنوي لرواد الأعمال، حيث تشكل هذه الفعاليات المنصة المثالية لرواد الأعمال لتبادل الأفكار والخبرات، ومشاركتنا في رعاية هذه الفعالية تتيح لنا فرصة التواصل معهم عن قرب.

وحضر الاحتفال عدد من رواد الأعمال من الشباب العماني وأعضاء مجموعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومثل بنك ظفار في حفل الإفطار موظفو مركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية التجارية.

ويولي بنك ظفار اهتمامًا بالغًا بمبادرات المسؤولية الاجتماعية إذ تعد أحد أهم ركائز البنك، حيث يسعى إلى المساهمة في المبادرات التي تحدث فارقًا إيجابيًا على المدى الطويل، كما يؤمن بنك ظفار بأهمية تقديم الدعم للمجتمع من خلال المبادرات المتنوعة حيث يسعى إلى تعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة من خلال دعم المبادرات التي تهدف إلى تنمية المجتمع فضلا عن تحقيق الاستدامة البيئية، حيث يقدم بنك ظفار دعمه لعدد من المؤسسات الخيرية والأنشطة والمبادرات المجتمعية، كما يقدم البنك دعمه للمبادرات التي تهدف إلى تنمية المجتمع.

ويسعى البنك إلى تحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك، وقد مكن ذلك بنك ظفار من تصدر قائمة أفضل البنوك في المنطقة.