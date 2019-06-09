بنك مسقط ينجز 40% من مشروع تطوير مسفاة العبريين في الحمراء لتعزيز التنمية السياحية

مسقط – الرؤية

يواصل بنك مسقط تنفيذ مشروع تطوير المسفاة القديمة في قرية مسفاة العبريين بولاية الحمراء بمُحافظة الداخلية، ضمن المبادرة الوطنية "بصمات"، حيث تعمل الشركة المنفذة للمشروع ومنذ اليوم الأول من توقيع الاتفاقية على إنجاز مختلف الأعمال والإنشاءات وعمليات الترميم المختلفة في المسفاة القديمة حتى بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المشروع أكثر من 40% في ظل متابعة مستمرة من قبل المختصين في بنك مسقط والاستشاري بهدف ضمان تنفيذ مشروع التطوير حسب الاتفاقية والخرائط المُعتمدة.

وكان بنك مسقط قد وقع في يناير 2019 اتفاقية تنفيذ مشروع تطوير المسفاة القديمة مع وزارة السياحة وشركة المسفاة الأهلية والشركة المنفذة للمشروع. وتنص الاتفاقية على تمويل بنك مسقط تنفيذ مشروع تطوير المسفاة القديمة بقرية مسفاة العبريين بالتعاون والشراكة مع وزارة السياحة وشركة المسفاة الأهلية من خلال ترميم وتحديث عدد من المرافق بالمسفاة القديمة وتطوير مرافق جديدة تساهم في تعزيز الوجهة السياحية للمسفاة، التي تعد من المناطق السياحية ذات الجذب السياحي بالسلطنة.

ويشمل المشروع ترميم البوابة الرئيسية لحارة مسفاة العبريين مع الاحتفاظ بمميزاتها وسماتها الأصلية وتطوير وتحديث مواقف السيارات ومركز الزوار واللوحات الإرشادية وتطوير بعض المنازل القديمة في الحارة لتحويلها إلى مطعم ومخبز لتقديم وجبات الطعام للسياح والزائرين وتهيئة مكتب مخصص لبيع تذاكر دخول الحارة. ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الأخير من العام الجاري؛ على أن تقوم شركة المسفاة الأهلية بإدارة وتشغيل المشروع.

وتعد المسفاة القديمة في قرية مسفاة العبريين إحدى القرى الأثرية الجميلة في ولاية الحمراء وبها العديد من المناظر الطبيعية والمقومات السياحية الفريدة التي تجعل من القرية مقصد جذب سياحي هام على مستوى السلطنة. واختار بنك مسقط القرية بناءً على الدراسة التي أجرتها جامعة ليفربول البريطانية حول أهمية المنطقة سياحيًا، لذلك يحرص البنك وبالتعاون مع فريق العمل بوزارة السياحة والاستشاري والمقاول التأكيد على تنفيذ المشروع وفق أفضل المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في مثل هذه المشاريع من حيث المواد المستخدمة ونسبة الترميم وإعادة البناء بهدف المحافظة على ما تتميز به القرية من مواقع أثرية.

ومن المؤمل أن يساهم مشروع تطوير المسفاة القديمة في قرية مسفاة العبريين بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية في إثراء الحركة السياحة والاقتصادية والاجتماعية بقرية مسفاة العبريين وفي ولاية الحمراء بشكل عام وتوفير فرص العمل لشباب القرية والمؤسسات الصغيرة ورواد ورائدات الأعمال، وكذلك تعزيز دخل شركة المسفاة الأهلية التي تعد مبادرة أهلية تعمل على المحافظة على تعزيز التنمية السياحية والاقتصادية والمحافظة على التاريخ التراثي للمنطقة.