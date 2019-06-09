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"كهرباء مزون" تدشن محطات جديدة بتكلفة 17 مليون ريال

الأحد 09 يونيو 2019 05:43 م بتوقيت مسقط

Uraiq PSS-2
Yahmadi SS

 

مسقط – الرؤية

دشنت وشغلت شركة كهرباء مزون عددًا من محطات الكهرباء في المناطق التي تقع ضمن تغطية الشركة خلال الربع الأول من 2019، بهدف استيعاب طلبات التوصيل الجديدة، وتحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية. وبلغ إجمالي استثمار الشركة في المحطات الجديدة أكثر من 17 مليون ريال عُماني خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019. كما بلغ عدد المحطات الجديدة التي تم الانتهاء منها 4 محطات كهربائية وبسعة إجمالية بلغت 140 ميجا فولت أمبير.

وتتوزع المحطات الجديدة في مختلف مناطق عمليات الشركة، حيث تم تدشين محطة كهرباء اليحمدي جهد 33/11 كيلو فولت بولاية إبراء، وتدشين محطة كهرباء العريق جهد 33/11 كيلو فولت بولاية السويق. كما تم توسعة محطة كهرباء وادي بني عوف بولاية الرستاق من سعة 6x1 ميجا فولت أمبير إلى سعة 20x2 ميجا فولت أمبير، وتوسعة محطة كهرباء الأشخرة من سعة 10x2 ميجا فولت أمبير إلى سعة 20x2 ميجا فولت أمبير بولاية جعلان بني بوعلي.

وتأتي هذه الإضافات إلى الشبكة الكهربائية ضمن خطة التطوير والتعزيز المستمر في شبكة التوزيع بهذه الولايات حيث ستسهم في إعادة توزيع الأحمال بين المحطات القائمة والمحطات الجديدة، مما يُساعد في استيعاب الطلب المتزايد للطاقة في هذه المناطق وتحسين مستوى الجهد الكهربائي لدى المشتركين.  كما تسهم هذه المحطات الجديدة في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل نسبة الانقطاعات في الخدمة.

 

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