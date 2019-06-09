10392 شركة استثمار أجنبي في السلطنة

مسقط – الرؤية

أوقفت وزارة التجارة والصناعة 100 شركة استثمار أجنبي؛ وجمدت التعامل معها في جميع الجهات المرتبطة بنظام استثمر بسهولة، لعدم التزامها بضوابط وقوانين الاستثمار الأجنبي حتى تقوم بتوفيق أوضاعها.

وقال مُبارك بن محمد الدوحاني مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة إنَّ الوزارة قدمت خلال الفترة الماضية العديد من التسهيلات إلى جانب تسريع الإجراءات لتسجيل الشركات والترخيص للأنشطة عبر نظام استثمر بسهولة والربط مع العديد من الجهات الحكومية مع تشديد الرقابة على هذه الشركات لمعرفة مدى التزامها بالضوابط والشروط الخاصة بشركات الاستثمار الأجنبي، حيث تبحث السلطنة عن الاستثمار الأجنبي الحقيقي الذي يُحقق قيمة مضافة للسلطنة، وقد تبين من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة لهذه الشركات عدم التزام بعضها بالضوابط المنظمة لقانون الاستثمار الأجنبي ولم تمارس النشاط المرخص لها.

وأكد مُبارك الدوحاني أنَّ الوزارة تطلع خلال الزيارات الميدانية على الأعمال والأنشطة التي قامت بها الشركة وميزانياتها الختامية ووضعها المالي والكشوفات الحسابية وعقود الإيجار والتراخيص للأنشطة الفعالة وكشف التأمينات الاجتماعية وكشف القوى العاملة لجميع الموظفين العمانيين والأجانب إضافة إلى كشف تحويل الأجور للعاملين فيها.

وأوضح مدير عام التجارة أنَّ عدد شركات الاستثمار الأجنبي الموجودة في السلطنة بلغ 10392 شركة حتى نهاية عام 2018، وأن الوزارة تواصل تقديم التسهيلات لجميع المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية وجذب الاستثمارات إلى السلطنة وتحويل خدماتها إلى إلكترونية لتمكن المستثمر من إنجاز معاملاته إلكترونيا دون حاجة إلى الحضور للوزارة.