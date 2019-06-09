"أوريدو" توسع شبكة الجيل الرابع في المناطق الريفية

مسقط – الرؤية

وسعت أوريدو تغطية شبكتها لتضم أغلب الولايات في مختلف أنحاء السلطنة، مُواصلةً الاستثمار في شبكاتها لضمان تلبية الاحتياجات الرقمية المتزايدة لعملائها. ووصلت شبكة Ooredoo إلى 25 منطقة جديدة منها وادي النمار وخزينة وجديا وغيرها. وأصبح بإمكان المزيد من الأفراد والشركات الاستمتاع بخدمة اتصال آمن وموثوق أينما كانوا في السلطنة.

وقال المهندس أحمد بن عبدالله العبري، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات: نحرص في Ooredoo على ضمان بقاء عملائنا على اتصال دائم أينما كانوا وفي مختلف الأوقات. ومن خلال خدماتنا نواصل توسيع تغطية شبكتنا لإثراء تجربتهم الرقمية والبقاء على اتصال بعائلاتهم وأصدقائهم ومشاركتهم أجمل اللحظات لفترات أطول، إضافة إلى الاستمتاع بالإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو والدردشة والرسائل. وتواصل Ooredoo جهودها لقيادة التحول الرقمي والاستثمار في شبكتها بالسلطنة، سعيًا منها إلى توفير تغطية شبكة سوبرنت للجيل الرابع G4 في المزيد من مناطق السلطنة.