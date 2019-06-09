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الشبيبي يتفقد مشاريع الوحدات السكنية بطريق الباطنة الساحلي و"لوى الجديدة"

الأحد 09 يونيو 2019 05:39 م بتوقيت مسقط

أثناء تفقد المساكن في شمال الباطنة
مشاريع جاري العمل عليها في جنوب الباطنة

 

 

صحار - الرؤية

قام معالي الشيخ سيف بن مُحمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان أمس بزيارة تفقدية إلى عدد من مشاريع تعويضات الوحدات السكنية بطريق الباطنة الساحلي للاطلاع على سير تنفيذ المشاريع ونسبة الإنجاز ومدى جاهزيتها، وحث معاليه الشركات المنفذة لمشاريع الوحدات السكنية بالإسراع في إنهاء المساكن وتسليمها لمستحقيها في أقرب فرصة .

وتفقد معالي وزير الإسكان مشروع مدينة لوى الجديدة واطلع على سير تنفيذ المشروع ونسبة إنجاز المرافق الخدمية في المخطط السكني، كما اطلع على مشاريع البنية التحتية ومشروع المركز الصحي الجديد قيد الإنشاء، إضافة إلى سير تنفيذ بناء الوحدات السكنية حيث يجري حالياً بناء أكثر من 150 مسكناً في المخطط. وحثَّ معاليه المختصين على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ المشاريع الأخرى المصاحبة للمخطط السكني حتى تتزامن توفير الخدمات مع انتهاء مشاريع بناء الوحدات السكنية.

 

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