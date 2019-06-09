الأحد, 09 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

3 آلاف ريال غرامة عدم الالتزام بضمان الإصلاح

الأحد 09 يونيو 2019 05:37 م بتوقيت مسقط

3 آلاف ريال غرامة عدم الالتزام بضمان الإصلاح

 

مسقط – الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط 3 أحكام قضائية ضد أحد المزودين بجنحة الإخلال بالتزامه بضمان الإصلاح، وقضت بالإدانة وغرامات مالية بلغت 3000 ريال عماني، وتعويضات مالية قدرت بـ 900 ريال عماني.

وتعود تفاصيل الأحكام الثلاثة إلى اتفاق 3 مستهلكين كل على حدة مع إحدى شركات المصاعد الكهربائية على تركيب وصيانة مصاعد كهربائية بحسب مواصفات محددة، إلا أن المصاعد لم تكن بحسب المواصفات المتفق عليها، إلى جانب أن الشركة لم تلتزم بصيانة المصاعد، الأمر الذي دفع المستهلكين إلى التقدم بشكاويهم إلى "حماية المستهلك" للمطالبة بإرجاع مبالغهم أوتركيب المصاعد بحسب المتفق عليه، وبدورها استدعت دائرة الشكاوى بالهيئة المتهم الذي أفاد بأنَّ التركيب تم بحسب الاتفاق، كما أقرّ بعدم قيام الشركة بالصيانة لخلافات داخلية بالشركة، وعليه أحيلت الشكاوى إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة المختصة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 فبراير 2017

10 آلاف ريال غرامة لعرض سلع مغشوشة

المزيد

31 مايو 2017

4 آلاف ريال غرامة رفض تعبئة المركبات بالوقود

المزيد

22 فبراير 2016

5 آلاف ريال غرامة لمخالف لقانون حماية المستهلك بالمصنعة

المزيد

15 أبريل 2018

"المستهلك": 2000 ريال غرامة لعدم الالتزام بالمصداقة والشفافية بالظاهرة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشبيبي يتفقد مشاريع الوحدات السكنية بطريق الباطنة الساحلي و"لوى الجديدة"

الاقتصاد - محلي

رصد منطقة ضغط جوي منخفض جنوب شرق بحر العرب

المحليات - أخبار

بالصور.. العثور على الشخص الغارق في مياه المغسيل مفارقا للحياة

المحليات - أخبار

خبراء الطرق: السرعة وعدم الانتباه للافتات التحذيرية من أبرز أسباب الحوادث المرورية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

رؤية الهلال.. جدل قديم يتجدد مع مطلع الشهر الهجري وسط دعوات بـ"التوحيد"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"المركزي": الاقتصاد العماني يواصل التوسع بوتيرة قوية.. و7.3% نسبة نمو إضافية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة