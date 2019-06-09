3 آلاف ريال غرامة عدم الالتزام بضمان الإصلاح

مسقط – الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط 3 أحكام قضائية ضد أحد المزودين بجنحة الإخلال بالتزامه بضمان الإصلاح، وقضت بالإدانة وغرامات مالية بلغت 3000 ريال عماني، وتعويضات مالية قدرت بـ 900 ريال عماني.

وتعود تفاصيل الأحكام الثلاثة إلى اتفاق 3 مستهلكين كل على حدة مع إحدى شركات المصاعد الكهربائية على تركيب وصيانة مصاعد كهربائية بحسب مواصفات محددة، إلا أن المصاعد لم تكن بحسب المواصفات المتفق عليها، إلى جانب أن الشركة لم تلتزم بصيانة المصاعد، الأمر الذي دفع المستهلكين إلى التقدم بشكاويهم إلى "حماية المستهلك" للمطالبة بإرجاع مبالغهم أوتركيب المصاعد بحسب المتفق عليه، وبدورها استدعت دائرة الشكاوى بالهيئة المتهم الذي أفاد بأنَّ التركيب تم بحسب الاتفاق، كما أقرّ بعدم قيام الشركة بالصيانة لخلافات داخلية بالشركة، وعليه أحيلت الشكاوى إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة المختصة.