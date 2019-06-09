نشاط للتكونات المحلية وفرص لأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر الغربي والأوسط مع فرص توسعها وامتدادها لبقية جبال الحجر والولايات المجاورة لها وفرص لأمطار متفرقة لاحقا.

والطقس صحو بوجه عام معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول متفرقة على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة مابعد الظهيرة مع فرص لتصاعد الغبار بفعل الرياح النشطة على محافظة البريمي خلال المساء

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 44 /34 وفي مدينة صلالة 33 / 29 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 46 درجة في فهود وأدناها 14 درجة في جبل شمس.