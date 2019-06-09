إريكسن يقترب من "الملكي"

مدريد- الوكالات

كشفت صحف إنجليزية عن إقتراب الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام، من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير إلى أن توتنهام عرض 35 مليون إسترليني، من أجل التعاقد مع الدولي الألماني، جوليان دراكسلر، نجم باريس سان جيرمان، كي يكون بديلًا لإريكسن.

ومن جانبه، سيكون سان جيرمان مضطرًا لبيع دراكسلر، في الميركاتو الصيفي، من أجل ضبط ميزانيته أمام لوائح اللعب المالي النظيف. وكان إريكسن قد صرح مؤخرًا، بأنه يرغب في خوض تحدٍ جديد خارج توتنهام، وذكرت وسائل إعلام أنه على الأغلب سينتقل إلى ريال مدريد، في الموسم المقبل.

يشار أن عقد إريكسن مع السبيرز، ينتهي في صيف 2020، ويخشى النادي اللندني أن يخسره مجانًا، إذا استمر برفقته في الموسم الجديد.