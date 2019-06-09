أغلى لاعب إفريقي في التاريخ بـ80 مليون يورو

ميونخ - الوكالات

يتنافس بايرن ميونخ الألماني مع أرسنال وليفربول الإنجليزيين على ضم جناح فريق لِيل الفرنسي، المتألق الإيفواري نيكولاس بيبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية في بريطانيا أنّ البايرن بات الأقرب للفوز بسباق التعاقد مع صاحب الـ24 عامًا هذا الصيف. وأشارت التقارير إلى رغبة النادي البافاري في حسم الصفقة بأسرع وقت ممكن، لدعم صفوف الفريق بالجناح الإيفواري، من أجل تعويض رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري. ويرغب النادي البافاري في تعجيل حسم الصفقة، بعدما فشل في التعاقد مع الألماني ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجذب بيبي أنظار البايرن بعد تألقه مع ليل طوال الموسم المنصرم، ليسجل معه 22 هدفًا، ما ساهم في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن تكلف الصفقة حوالي 80 مليون يورو، ليصبح بيبي أغلى لاعب إفريقي في التاريخ.