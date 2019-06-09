البارسا يستعد لتقديم دي يونج بعد صفقة الـ75 مليون يورو

برشلونة - الوكالات

كشف تقارير صحفية إسبانية أنّ نادي برشلونة الإسباني سيقدم هذا الأسبوع الهولندي فرينكي دي يونج المنضم من آياكس أمستردام.

ومن المقرر أن يخوض فإن دي يونج مع هولندا المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية ضد البرتغال، ثم يحصل على فترة الراحة الخاصة به بعد انتهاء الموسم. وأشارت التقارير إلى أنّ برشلونة يخطط لتقديم يليق بموهبة دي يونج داخل أسوار "كامب نو".

ووقع دي يونج لبرشلونة في شهر يناير الماضي مقابل 75 مليون يورو، إضافة إلى 11 مليونًا كمتغيرات. وقدم اللاعب الهولندي مستوى مميزًا في موسم 2018 - 2019، وقاد آياكس للفوز بلقبي الدوري وكأس هولندا، إضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.