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تشلسي يطعن على قرار حرمانه من ضم لاعبين جدد

الأحد 09 يونيو 2019 09:12 ص بتوقيت مسقط

تشلسي يطعن على قرار حرمانه من ضم لاعبين جدد

لندن- رويترز

 

قدم نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز طعنا أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تمنعه من ضم لاعبين جدد.

وتعرض تشيلسي، بطل الدوري الأوروبي، للعقوبة في فبراير الماضي لانتهاك لوائح التعاقد مع لاعبين تحت 18 عاما من خارج أوروبا وتم تغريمه 600 ألف فرنك سويسري (603864 دولارا). وقال تشيلسي الشهر الماضي إنه سيطعن على العقوبة التي تحرمه من ضم لاعبين جدد هذا الصيف وفي فترة انتقالات يناير 2020. وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أن النادي، ومقره لندن، قدم الطعن مضيفة أنه "ليس من الممكن في الوقت الحالي تحديد موعد البت في الطعن".

وقدم تشيلسي طعنا في البداية في أبريل الماضي ووافقت لجنة الاستئناف بالفيفا عليه بشكل جزئي لتسمح للنادي بالتعاقد مع لاعبين ناشئين خلال فترة الإيقاف.

وشددت محكمة التحكيم الرياضية على أنها لن تقدم أية معلومات إضافية لحين اتخاذ قرار في القضية.

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