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"الميركاتو الصيفي" على صفيح ساخن

الريال يضم هازارد مقابل 100 مليون يورو

الأحد 09 يونيو 2019 09:02 ص بتوقيت مسقط

هازارد (2)
هازارد (1)

مدريد - رويترز

 

مع انطلاق موسم الانتقالات الصيفية "الميركاتو الصيفي" في الدوريات العالمية، حسم ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مطاردته الطويلة للبلجيكي إيدن هازارد وتعاقد مع جناح تشيلسي بعقد لمدة خمس سنوات في صفقة ضخمة.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن ريال مدريد دفع لتشيلسي 100 مليون يورو (113.34 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب الدولي البلجيكي الذي كان يحق له الانتقال مجانا في يونيو 2020. وقال ريال "اتفق ريال مدريد وتشيلسي على انتقال اللاعب إيدن هازارد. سيرتبط بالنادي لمدة خمسة مواسم حتى 30 يونيو 2024. وأضاف أن هازارد سيتم تقديمه رسميا لوسائل الإعلام والجمهور في ملعب سانتياجو برنابيو في 13 يونيو بعد خضوعه للفحص الطبي. وبذلك يتصدر هازارد (28 عاما) مع جاريث بيل، الذي انضم من توتنهام هوتسبير في 2013، قائمة الصفقات الأغلى في تاريخ ريال مدريد. كما أنّها هذه أكبر صفقة بيع للاعب في تاريخ تشيلسي. وأبدى هازارد تقديره للنادي اللندني الذي قضى بين صفوفه سبع سنوات بينما اعترف أنّه كان يحلم منذ فترة طويلة باللعب مع ريال. وكتب هازارد في حسابه على فيسبوك "إلى كل أصدقائي وعائلتي في تشيلسي: أنتم تعرفون أنّي سأنضم إلى ريال مدريد. ليس سرا أنه كان حلمي اللعب هناك منذ كنت صغيرا... بذلت قصارى جهدي حتى لا أتأثر أو يتأثر الفريق خلال الفترة الصعبة من التكهنات واهتمام وسائل الإعلام خاصة في آخر ستة أشهر".

وقاد هازارد مؤخرا تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي وسجل هدفين في الانتصار 4-1 على غريمه اللندني نادي أرسنال في النهائي الذي أقيم في باكو الشهر الماضي. وانضم اللاعب البلجيكي إلى صفوف تشيلسي قادما من ليل الفرنسي في 2012 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني (40.61 مليون دولار) وفاز بلقب الدوري الأوروبي في أول موسم له مع ناديه الجديد. وبعدها أحرز هازارد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في 2015 و2017 وكذلك كأس رابطة الأندية الانجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي. وهز هازارد الشباك 16 مرة وصنع 15 هدفا في الدوري الممتاز في الموسم المنصرم الذي احتل فيه تشيلسي المركز الثالث في الترتيب.

وهازارد ثالث صفقة كبيرة يبرمها ريال مدريد في محاولة لإعادة بناء الفريق بعد موسم محرج أنهاه بلا ألقاب واستغنى خلاله عن اثنين من المدربين وأنهى الدوري بفارق 19 نقطة عن غريمه برشلونة البطل. وتعاقد النادي بالفعل مع المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو من بورتو مقابل حوالي 50 مليون يورو والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو وفقا للتقارير. وبات البرازيلي رودريجو على أعتاب الانضمام إلى ريال مدريد بعدما توصل العملاق الإسباني إلى اتفاق العام الماضي مع سانتوس على ضمه مقابل 45 مليون يورو وفقا لوسائل الإعلام.

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