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بالفيديو.. فتاة فلسطينية تثير الجدل بعد مشاركتها في "ذا فويس إسرائيل"

السبت 08 يونيو 2019 08:41 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. فتاة فلسطينية تثير الجدل بعد مشاركتها في "ذا فويس إسرائيل"

 

أثارت مشاركة الفلسطينية ​سما شوفاني​ في برنامج "​ذا فويس إسرائيل" جدلا على منصات التواصل الاجتماعي بين من أشاد بصوتها وموهبتها ومن أغضبته مشاركتها في النسخة الإسرائيلية للمسابقة.

وتجاوزت شوفاني المرحلة الأولى من المسابقة، بأدائها أغنية "بالقلب خليني" لماجدة الرومي لتنال قبول أعضاء لجنة التحكيم وتنتقل للمرحلة الثانية.

وتعرف سما عزيز شوفاني نفسها عبر صفحتها على "فيسبوك" بأنها عازفة غيتار ومغنية ومؤلفة موسيقية.

وولدت في العام 1999 في مدينة الناصرة، ومنذ أن بدأت طريقها الفني شاركت في العديد من الحفلات المدرسية والمهرجانات في الناصرة.

وفي عام 2014 حصلت شوفاني على المركز الأول في مسابقة المواهب الغنائية في الناصرة. وشاركت في مسابقة الأغنية المفضلة للعام 2016 التي أجرتها الفنانة اللبنانية ميريام فارس واحتلت المركز الأول.

وتدرس سما حاليا في المعهد الموسيقي ببلدة طبعون، وتطمح للوصول إلى الشهرة والعالمية

وتباينت ردود الأفعال العربية على مشاركتها في نسحة "ذا فويس" الإسرائيلية، وكتب البعض تعليقات منددة وأخرى مؤيدة لها.

 

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