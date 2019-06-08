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النبهاني يزور فريق قوات السلطان المسلحة للرماية المشارك في بطولة بيزلي

السبت 08 يونيو 2019 07:55 م بتوقيت مسقط

النبهاني يزور فريق قوات السلطان المسلحة للرماية المشارك في بطولة بيزلي

 

مسقط - الرؤية

زار الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، فريق قوات السلطان المسلحة للرماية المشارك في بطولة بزلي الدولية للرماية بالمملكة المتحدة، وذلك في المعسكر التدريبي الذي  يقيمه الفريق استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة العسكرية الدولية للرماية "بيزلي"، والمقرر إقامتها في المملكة المتحدة خلال الفترة من 13- 25 يونيو الجاري.

وحث الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الرماة على بذل مزيد من الجهد والاستمرار في تقديم المستويات المشرفة في البطولة العسكرية الدولية للرماية ببزلي، مشيدا بالاستعدادات والجاهزية التي يقوم بها الفريق لخوض غمار منافسات البطولة.

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