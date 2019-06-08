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فعاليات تراثية وثقافية ورياضية بـ"مهرجان العيود" في بلدة العينين بعبري

السبت 08 يونيو 2019 07:54 م بتوقيت مسقط

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عبري - ناصر العبري

نظمت إدارة السياحة في محافظة الظاهرة بالتعاون مع فريق العينين الرياضي الثقافي، "مهرجان العيود" تحت رعاية الشيخ عبدالله بن محمد بن علي الغافري، وبحضور عدد من المشايخ وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

واشتمل المهرجان على عروض لفرق الفنون الشعبية وعرضة الخيل والقصائد الشعرية. بعد ذلك افتتح راعي المناسبة المعرض المصاحب والذي تنوعت محتوياته بين التراثية والحرفية ومنتجات الأسر المنتجة وفريق "سيدات ناجحات". وفي المساء تنوعت الفعاليات بين المسابقات الثقافية والترفيهية والقصائد الشعرية التي عبَّر الشعراء من خلالها عن ولائهم للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-. وفي ثالث أيام العيد، أسدل الستار على المهرجان بحضور الشيخ حمد بن مطر الدرعي.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد الغافري: "نتقدم بالتهنئة للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيده الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، ولاشك أن الإنسان يسعد بما يشاهده من فعاليات في هذا المحفل الترفيهي والتراثي والفني، وأرى أن تنظيم فنون اشتهر بها الأباء والأجداد مثل عرضة الخيل، يعكس الحرص على التمسك بالموروث الحضاري الأصيل، ونتمنى استمرار هذه الفعاليات وأن تكون هذه المناسبات التي تنظمها إدارة السياحة بالتعاون مع الجميع قائمة في القرى المجاورة لما تضفيه من طابع تراثي وترفيهي وفني في المجتمع.

وقال حماد بن سعيد الخاطري مدير مكتب إدارة السياحة في محافظة الظاهرة إن تنظيم هذا المهرجان من قبل إدارة السياحة وفريق العينين الرياضي الثقافي والفعالية يأتي في إطار الحرص على تنظيم الفعاليات الاحتفالية خلال العيد وغيرها من المناسبات، مشيرا إلى أن مهرجان العيود يضم العديد من المناشط والفعاليات التي تترجم ما تزخر به السلطنة من مقومات تراثية وثقافية متنوعة.

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