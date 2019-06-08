السبت, 08 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

ختام ناجح لكروية بنك صحار الدولي

السبت 08 يونيو 2019 07:51 م بتوقيت مسقط

CEO Awards the Winning Team
The winning team

 

مسقط – الرؤية

اختتم بنك صحار الدولي مؤخرا بطولته الرمضاينة لكرة القدم. والتي أقيمت على ملعب العذيبة لكرة القدم بمشاركة ثماني فرق تشمل مختلف إدارات البنك، وتعد البطولة -التي يحرص البنك على تنظيمها سنويا- جزءا من مبادراته الرامية إلى تشجيع نمط الحياة الصحية وتعزيز روح الفريق الواحد بين موظفيه.

وقال أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "إنّ بناء الفريق الفائز والقادر على المنافسة يتطلب تفانيا يشبه إلى حد كبير ما نراه من تفانٍ لدى الرياضيين الفائزين في المسابقات الدولية وما يتحلون به من تركيز واضح على الأهداف. وبالنظر إلى الشعبية الكبيرة لرياضة كرة القدم في السلطنة، نرى بأنّ تنظيم هذه البطولة يعتبر منصة مواتية لاستعراض مواهب موظفينا، وإبراز روحهم الرياضية، والعمل الجماعي، وكذلك إبراز شخصية الهوية التجارية لصحار الدولي التي تتسم بالوضوح، والإنسانية والاستمرارية. ونحن فخورون بما رأيناه من إصرار وأداء مشرف من جميع الفرق المشاركة، وكيف أنّ روح المنافسة الشريفة جعلت كل موظف مشارك فائزًا من خلال الدور الذي يقوم به ضمن الفريق. وبمثل هذه المبادرات نواصل بناء مهارات موظفينا ونعزز روح الفوز لديهم، ليقوموا بدورهم بخدمة الزبائن ومساعدتهم على تحقيق الفوز".

من جهتها أشارت ماهرة بنت صالح الرئيسية، مساعدة المدير العام ورئيسة قسم الموارد البشرية في صحار الدولي إلى أن البطولة كانت مليئة بالإثارة والحماس منذ انطلاقها وحتى المباراة الختامية، وقد تجاوزت كل التوقعات بالنظر إلى قوة الحضور في المشاركة والحماسة التي أظهرها اللاعبون، موضحة أن بنك صحار الدولي يسعى من خلال تنظيم هذا النوع من الفعاليات إلى تشجيع أواصر التعاون والعمل الجماعي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الفوز.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 يونيو 2019

ختام ناجح لـ"كروية صحار الدولي 2019"

المزيد

13 أبريل 2019

بنك صحار الدولي بطلا لكروية المؤسسات الحكومية والخاصة والشؤون الرياضية وصيفا

المزيد

13 مايو 2015

ختام ناجح لدورة "البروتوكول الدولي" بجمعية المرأة العمانية

المزيد

10 مارس 2015

ختام ناجح للمشاركة العمانية في "معرض شيامن الدولي للرخام" بالصين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

خبراء الطرق: السرعة وعدم الانتباه للافتات التحذيرية من أبرز أسباب الحوادث المرورية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"المركزي": الاقتصاد العماني يواصل التوسع بوتيرة قوية.. و7.3% نسبة نمو إضافية

الاقتصاد - محلي

العادي: الأنظمة الإلكترونية جاهزة لتسجيل الخاضعين للضريبة الانتقائية بدءًا من السبت

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

إسناد التصميم الأولي لمجمع الصناعات البتروكيماوية بالدقم إلى "وود البريطانية"

الاقتصاد - محلي

فرص لهطول أمطار على بعض المناطق .. و"الإنذار المبكر" يراقب بحر العرب

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

آل ثاني لـ السعودية: من أعطاكم الوصاية على الدول؟

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة