ختام ناجح لكروية بنك صحار الدولي

مسقط – الرؤية

اختتم بنك صحار الدولي مؤخرا بطولته الرمضاينة لكرة القدم. والتي أقيمت على ملعب العذيبة لكرة القدم بمشاركة ثماني فرق تشمل مختلف إدارات البنك، وتعد البطولة -التي يحرص البنك على تنظيمها سنويا- جزءا من مبادراته الرامية إلى تشجيع نمط الحياة الصحية وتعزيز روح الفريق الواحد بين موظفيه.

وقال أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "إنّ بناء الفريق الفائز والقادر على المنافسة يتطلب تفانيا يشبه إلى حد كبير ما نراه من تفانٍ لدى الرياضيين الفائزين في المسابقات الدولية وما يتحلون به من تركيز واضح على الأهداف. وبالنظر إلى الشعبية الكبيرة لرياضة كرة القدم في السلطنة، نرى بأنّ تنظيم هذه البطولة يعتبر منصة مواتية لاستعراض مواهب موظفينا، وإبراز روحهم الرياضية، والعمل الجماعي، وكذلك إبراز شخصية الهوية التجارية لصحار الدولي التي تتسم بالوضوح، والإنسانية والاستمرارية. ونحن فخورون بما رأيناه من إصرار وأداء مشرف من جميع الفرق المشاركة، وكيف أنّ روح المنافسة الشريفة جعلت كل موظف مشارك فائزًا من خلال الدور الذي يقوم به ضمن الفريق. وبمثل هذه المبادرات نواصل بناء مهارات موظفينا ونعزز روح الفوز لديهم، ليقوموا بدورهم بخدمة الزبائن ومساعدتهم على تحقيق الفوز".

من جهتها أشارت ماهرة بنت صالح الرئيسية، مساعدة المدير العام ورئيسة قسم الموارد البشرية في صحار الدولي إلى أن البطولة كانت مليئة بالإثارة والحماس منذ انطلاقها وحتى المباراة الختامية، وقد تجاوزت كل التوقعات بالنظر إلى قوة الحضور في المشاركة والحماسة التي أظهرها اللاعبون، موضحة أن بنك صحار الدولي يسعى من خلال تنظيم هذا النوع من الفعاليات إلى تشجيع أواصر التعاون والعمل الجماعي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الفوز.