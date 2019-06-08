فن الرزحة يزين احتفالات العيد في اللاجال بولاية وادي المعاول

وادي المعاول - الرؤية

نظّم أهالي اللاجال بولاية وادي المعاول فنّ الرزحة طيلة أيام عيد الفطر المبارك، حفاظا على عادات الآباء والأجداد، كما صاحب الرزحة فن العازي وفن المبارزة بالسيف في جو حماسي جماعي عكس روح الألفة والمحبة بين أبناء بلدة اللاجال.

ونظمت اللجنة الثقافية لفريق اللاجال الرياضي الثقافي ملتقى العيد الثالث لأبناء البلدة، في مناخ عائلي مصحوب ببهجة وفرحة الأطفال؛ حيث تم توزيع العيدية على الأطفال ضمن سحوبات عدة، إلى جانب إقامة المسابقات المتنوعة للأطفال وتوزيع الهدايا والحلويات والعصائر لهم بمصاحبة أناشيد العيد التي أوجدت البهجة للجميع.

وتجري عادة الالتقاء بين أهالي بلدة اللاجال قبيل التوجه لأداء صلاة العيد للتحية والتهنئة ومن ثمّ يتوجهون مكبرين ومهللين في صفوف جماعية للصلاة والاستماع لخطبة العيد، مهنئين بعضهم البعض في مشاعر روحانية تملؤها المودة والمحبة والتعاضد والتآزر بين أبناء البلدة، كما تمّ تنظيم الزيارات الجماعية للأسر والأقارب طيلة أيام العيد.