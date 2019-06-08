مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سعود بهوان للسيارات حملة لاستدعاء 82 سيارة تويوتا جي تي (86) طراز 2013، اعتمادًا على أرقام الشاصي من (JF1ZN11A8DG009022) إلى (JF1ZN12BXDG013449).

ويأتي الاستدعاء نظراً لخطأ تصنيعي في زنبركات الصمامات بدخول كمية شوائب صغيرة جداً في تركيبة المواد المصنعة للزنبركات أثناء التصنيع مما يؤدي إلى كسر زنبرك الصمام أثناء عملية الإجهاد الداخلي للزنبركات؛ الأمر الذي قد يتسبب في توقف المحرك عن العمل وعدم إمكانية إعادة تشغيله مما يزيد من خطر الاصطدام؛ وعليه ستقوم الشركة باستبدال زنبركات صمام المحرك بأخرى محسنة وفقا للتعليمات الفنية من تويوتا موتور كوربوريشن.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المُنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.