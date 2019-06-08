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وفد تايلاندي يزور السلطنة للتعاون التجاري في 18 يونيو

السبت 08 يونيو 2019 06:45 م بتوقيت مسقط

وفد تايلاندي يزور السلطنة للتعاون التجاري في 18 يونيو

 

 

مسقط – الرؤية

يقوم وفد تجاري رفيع المستوى متخصص في مواد البناء والتشييد من مملكة تايلاند بزيارة السلطنة في 18 يونيو للقاء المستوردين العمانيين المحتملين. وتستعد غرفة تجارة وصناعة عمان ومركز التجارة التايلاندي في دبي لعقد اجتماع مشترك بين ممثلي الأعمال التجارية للمستوردين العمانيين مع نظرائهم التايلانديين في مقر الغرفة (قاعة الباطنة).

ويوفر اللقاء فرصة كبيرة للمستوردين من السلطنة لمقابلة المنتجين والمصدرين التايلانديين لمجموعة متنوعة من مواد البناء والإنشاءات عالية الجودة، بما في ذلك الأثاث، ومكيفات الهواء الصناعية، ولوازم المطابخ والحمامات، وزخرفة الأرضيات والجدران وكذلك المعدات متعددة الأغراض، ومنتجات البناء والإنشاءات التايلاندية المعروفة بجودتها وكفاءتها المعقولة.

وقد ارتفعت واردات السلطنة من تايلاند في السنوات الأخيرة. وقال بانوت بونياهوترا مدير مركز التجارة التايلاندي في دبي: إن منتجات البناء والانشاءات مهمة بسبب الأفضلية المتزايدة للمنتجات التايلاندية بين المستوردين العمانيين. كما أن السلطنة شريك تجاري مهم لتايلند، وقد أظهرت التجارة الثنائية نموا هائلا في السنوات الأخيرة. والعملاء في السلطنة مهتمون بمنتجاتنا لأن عددا كبيرا منهم يسافرون إلى تايلند.

ويمكن للمستوردين العمانيين مُقابلة المنتجين والمصدرين للعديد من المنتجات عالية الجودة مثل زخرفة ألواح الجدران والأرضيات، والتصميم الداخلي، وأجهزة تنقية الهواء المنزلية والصناعية، المواد الكيميائية لنظام تكييف الهواء، مكيفات الهواء الصناعية، المحركات متعددة الأغراض، المسامير والربطات الخاصة بالإنشاءات، مقابض الذراع، وسادات الأقفال، المفصلات، اقفال الأمان، مقابض الأبواب، الغراء الصناعي ومانعات التسرب، مواد البناء، الأثاث المتخصص، الأشرطة العازلة، الصفائح المطاطية الرغوية، الصنابير، لوازم المطبخ والحمام.

ويضم وفد الأعمال التايلاندي ممثلين عن شركة سومشاي أ المحدودة، وشركة جيسدو(تايلند) المحدودة، فورميوليتر المحدودة، شركة ميداتيك المحدودة، شركة بولاوات للمحركات، بانكوك فاستينيج النحدودة، شركة سوليكس المحدودة، أي دي بي العامة المحدودة، بلانيت ميركل المحدودة، ام اند بي وارلد بوليمر، بي ان اس للصناعات الخشبية المحدودة، وشركة ريلاي (تايلند المحدودة).

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