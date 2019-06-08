بدء العمل بالعينة الجديدة لـ"سوق مسقط 30" مطلع يوليو

مسقط -العمانية

تبدأ سوق مسقط للأوراق المالية في الأول من يوليو المقبل العمل بالعينة الجديدة لمؤشر سوق مسقط 30 والمؤشرات القطاعية "المالي والخدمات والصناعي" بعد انتهاء السوق من الدراسة السنوية لها.

وشهدت عينة مؤشر سوق مسقط 30 دخول خمس شركات هي عمان للمرطبات ومسقط للتمويل والسوادي للطاقة والباطنة للطاقة والمها للتسويق، في حين خرجت خمس شركات أخرى من العينة وهي بنك العز الإسلامي والغاز الوطنية والجزيرة للخدمات والمدينة للاستثمار وعمان والإمارات.

وقطاعيا شهد مؤشر القطاع المالي دخول شركة مسقط للتمويل إلى عينه المؤشر، وخروج شركة عمان والإمارات من ذات العينة، أما في مؤشر قطاع الخدمات فقد شهدت العينة دخول شركتي ظفار لتوليد الكهرباء ومدينة مسقط للتحلية، وخروج شركتي صحار للطاقة والعمانية للهندسة، كما شهدت عينة مؤشر القطاع الصناعي دخول شركتي الوطنية للمنظفات وعمان كلورين إلى عينة المؤشر وخروج شركتي الخليج للكيماويات والمياه المعدنية.