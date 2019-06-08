اتفاقية تعاون بين بنك الإسكان والبنك الوطني لتقديم التمويل للراغبين في شراء وبناء المنازل

مسقط – الرؤية

احتفل بنك الإسكان العُماني والبنك الوطني العماني بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال تقديم التمويل للمواطنين الراغبين في التمويل السكني لشراء أو بناء منزل من خلال برنامج "المنزل" للتمويل السكني. ووقع الاتفاقية نيابة عن بنك الإسكان العماني عدنان بن حيدر بن درويش المدير العام للبنك، فيما وقعها من جانب البنك الوطني العماني حسن عبد الأمير شعبان المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية الحكومية. هذا وحضر حفل التوقيع عددٌ من المسؤولين في المؤسستين.

وقال عدنان بن حيدر إنَّ توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجا لجهودنا الرامية إلى إيجاد المزيد من الحلول المصرفية التي تساهم في تسريع وتيرة القروض السكنية التي يقدمها بنك الإسكان العماني لزبائنه الراغبين في تملك المسكن المناسب في أسرع فرصة ممكنة وبأفضل معدل فائدة متاح في السوق المحلي حالياً؛ حيث توفر هذا الاتفاقية ميزة الحصول على القرض السكني في فترة وجيزة عن طريق البنك الوطني العماني دون الحاجة لانتظار الدور للحصول على قروض بنك الإسكان العماني المدعومة من قبل الحكومة والذي يصل لمدة ثلاث سنوات تقريباً.

وأضاف مدير عام بنك الإسكان العماني أن هذه الاتفاقية تعبر عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق رؤى الحكومة الرشيدة في تطوير التنمية العمرانية بالسلطنة، فضلاً عن العمل على توفير الحياة الكريمة للمواطنين في كافة محافظات السلطنة من خلال تقديم القروض الإسكانية التي تحقق رغباتهم في امتلاك المنزل المناسب وتعزيز ذلك بتسهيل الإجراءات وتبسيطها، لذلك فإنَّ مثل هذه الاتفاقيات تساعدنا في بنك الإسكان العماني على تلبية الإقبال المتزايد على الاستفادة من القروض الإسكانية المدعومة من قبل الحكومة.

وأوضح عدنان بن حيدر أن هذه الاتفاقية تعد خامس اتفاقية يوقعها بنك الإسكان العماني مع البنوك المحلية؛ مؤكدًا استمرار مساعي البنك للتوقيع مع أكبر عدد من المصارف المحلية وذلك من أجل تقليل فترة الانتظار قدر الإمكان وبما يخدم المواطنين في المقام الأول والأخير.

وبموجب الاتفاقية سيقدم البنك الوطني العماني التمويل السكني عبر برنامج "المنزل" للراغبين في شراء أو بناء أو توسعة منزل قائم للمواطنين المسجلين في بنك الإسكان العماني والذين هم حاليا في قائمة انتظار الدور وذلك بمعدل فائدة تفضيلي. وبذلك يساهم برنامج "المنزل" من البنك الوطني العماني في التقليل من الانتظار للحصول على التمويل وتقديم التسهيلات المصرفية للزبائن من المواطنين وفق إطار زمني مناسب يساهم في تحقيق حلم امتلاك منزل، وسيتولى بنك الإسكان بموجب الاتفاقية سداد أرصدة قروض المواطنين الذين يحين دورهم للموافقة على القروض للبنك الوطني العماني بعد بلوغ مدة ثلاث سنوات. ويبلغ الحد الأقصى للقروض الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان العماني مبلغ 60 ألف ريال عماني فيما تصل فترة سداد القرض إلى 25 عاما وبمعدل فائدة تنافسية.