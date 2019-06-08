بنك مسقط يجري السحب الشهري على جوائز برنامج "حول راتبك" في منح

منح – الرؤية

أجرى بنك مسقط السحب الشهري على جوائز برنامج "حول راتبك" ضمن السحوبات المخصصة لبرنامج "المزيونة" للادخار في مكتب والي منح بحضور السيد طارق بن محمود بن علي البوسعيدي، نائب والي منح، وحمدان بن حمود البيماني، المدير الإقليمي لفروع بنك مسقط في محافظة الداخلية، وعدد من مسؤولي المؤسستين، حيث تمَّ السحب على 10 جوائز مالية مخصصة للزبائن الذين بلغت رواتبهم أقل من 1000 ريال عُماني. ويحصل كل زبون فائز في السحب على جائزة مالية قيمتها 500 ريال عُماني تقدم للزبون شهريا ولمدة عام.

وتقدم حمدان بن حمود البيماني، مدير إقليمي فروع بنك مسقط في محافظة الداخلية، بالشكر والتقدير إلى نائب والي منح على مشاركته في إجراء السحوبات الشهرية لبرنامج "حول راتبك" الذي يأتي ضمن السحوبات المخصصة لبرنامج "المزيونة" للادخار لعام 2019، مشيرا إلى أن البرنامج يحظى بمتابعة مجموعة كبيرة من الزبائن الذين يرغبون في تحويل حساباتهم إلى بنك مسقط والاستفادة من الخدمات والتسهيلات والمزايا التي يقدمها البنك، حيث يحرص البنك على طرح خدمات ومزايا جديدة تلبي احتياجات الزبائن وتقدم لهم قيمة مضافة.

وأوضح البيماني أن برنامج "حول راتبك" يعد فرصة كبيرة لكافة الزبائن والجمهور بشكل عام للفوز بجوائز مالية قيمة ومضاعفة الراتب بالحصول على 500 ريال عُماني على مدار العام حيث يدخل الزبون بعد الانتقال إلى بنك مسقط في السحوبات الشهرية مُباشرة فقد يكون من بين 20 فائزاً شهرياً الذين يحصلون على 500 ريال عماني لذلك تعد هذه فرصة ذهبية لكل الزبائن الذين ينقلون حساباتهم إلى بنك مسقط وفي نفس الوقت يمكنهم التمتع بالخدمات والتسهيلات والمزايا التي يقدمها البنك لزبائنه.

وقد دشن بنك مسقط في بداية العام برنامج "المزيونة" للادخار "لعام 2019 بتخصيص جوائز مالية تصل إلى 10 ملايين ريال عماني تشكل أكبر مجموع جوائز مالية تقدمها مؤسسة مالية بالسلطنة بهدف تشجيع الجمهور على الادخار والتوفير.

ويأتي البرنامج هذا العام بحلة جديدة، حيث تم استحداث عدد من الجوائز المالية الجديدة في البرنامج، وتم تخصيص جوائز كبرى في منتصف العام تساوي قيمة جوائز نهاية العام مع الإبقاء على بعض الجوائز المثيرة والمخصصة لفئات المجتمع بحيث يتم توزيع الجوائز على زبائن البنك في كافة محافظات السلطنة. وخصص بنك مسقط جوائز مالية كبرى نصف سنوية تبلغ قيمتها أكثر من مليون و500 ألف ريال عماني من بينها جائزتان بقيمة نصف مليون ريال سيفوز بهما شخصان فقط من زبائن البنك، بحيث سيحصل كل زبون على جائزة مالية قيمتها 250 ألف ريال، وبنفس القيمة المالية تم تخصيص جوائز أخرى لنهاية العام وبذلك يتم توزيع الجوائز الكبرى طوال العام. كما تم استحداث جوائز مالية للاحتفاء بيوم الشباب ضمن حساب "شبابي" بحيث سيفوز 50 فائزاً وسيحصل كل فائز على جائزة مالية قيمتها 500 ريال عماني، وكمكافأة للزبائن وتقديراً لولائهم وثقتهم ببنك مسقط فقد تمَّ تخصيص ثلاث سحوبات في العام مخصصة لكل زبون لديه حساب في البنك لأكثر من 10 سنوات وفي حسابه 100 ريال فما فوق يدخل السحب مُباشرة للفوز بجائزة قيمتها 500 ريال عماني لعدد 50 فائزاً لكل سحب.

ويواصل بنك مسقط تقديم الجوائز المالية المثيرة المخصصة لزبائن "أصالة والجوهر" والجوائز المخصصة للمحافظات وجوائز أخرى مثيرة مخصصة لحسابات النساء "زينة" وجوائز للمناسبات الوطنية والجوائز الخاصة بالأطفال والشباب إضافة إلى جوائز "حول راتبك". وقد خصص بنك مسقط جوائز مالية أكبر لهذه الفئات مقارنة بالعام الماضي حيث سيفوز مع برنامج "المزيونة" للادخار هذا العام 4437 فائزاً من كل محافظات السلطنة بنسبة نمو 30%، وسيقدم البنك العديد من الجوائز المثيرة التي سيقدمها البرنامج طوال العام ليواصل بذلك تحقيق النجاحات والإنجازات.