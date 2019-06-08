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إسناد التصميم الأولي لمجمع الصناعات البتروكيماوية بالدقم إلى "وود البريطانية"

السبت 08 يونيو 2019 05:57 م بتوقيت مسقط

إسناد التصميم الأولي لمجمع الصناعات البتروكيماوية بالدقم إلى "وود البريطانية"

 

الدقم – العُمانية

 

أسندت شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية مرحلة التصميم الأولي لمجمع الصناعات البتروكيماوية بالدقم، إلى شركة وود البريطانية للقيام بأعمال التصميم الهندسية الأولية لمشروع مجمع الصناعات البتروكيماوية بالدقم ووحدة استخلاص المواد السائلة من الغاز الطبيعي وأنبوب لنقل هذه المواد السائلة من مناطق إنتاج النفط.

وقال الدكتور سالم بن سيف الهذيلي، الرئيس التنفيذي للمشروع إن إسناد عقد المشروع جاء بعد طرح مناقصة تنافسية للشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أنَّ المشروع سيساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من منتجات المصفاة وتقوية مكانتها التنافسية في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي وتعزيز الاقتصاد المحلي. وأضاف أنَّ مشروع مجمع الصناعات البتروكيماوية يأتي كمرحلة ثانية من مشروع المصفاة الذي يتم العمل على تنفيذه في الوقت الراهن بشراكة إستراتيجية بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية حيث سيتم إنشاء مشروع مجمع الدقم للصناعات البتروكيماوية ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تم تهيئتها وتجهيزها بالمرافق والتسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وسيجري إنشاء وحدة استخلاص المواد السائلة من الغاز الطبيعي اللازمة لعمليات المشروع، كما سيتم الربط بين هذه الوحدة ومجمع الصناعات البتروكيماوية من مناطق الامتياز النفطية إلى الدقم. وأشار الهذيلي إلى أن مجموعة النفط العمانية وأوربك تساهمان في تنفيذ وحدة استخلاص المواد السائلة من الغاز وخط الأنابيب الذي يوصلها بمجمع الصناعات البتروكيماوية. وسيتم إنشاء هذه الوحدة في سيح نهيدة وربطها بشبكة الغاز.

 

وتم تصميم المشروع ليتضمن وحدة معالجة وتكسير بخارية لمعالجة مختلف أنواع المواد الخام من منتجات المصفاة، بطاقة إنتاجية تبلغ 1600 طن سنويا من الإيثيلين حيث سيساهم المجمع في معالجة عدد من منتجات المصفاة كالغاز النفطي المسال (ال بي جي) والنافثا، والغازات المُصاحبة والمواد السائلة المستخلصة من الغاز الطبيعي من حقول الغاز الطبيعي.

ومن المُخطط أن يساهم المشروع في إنتاج مواد جديدة في السوق العماني كمادة الإيثيلين جليكول والأوكسو والبيوتادايين حيث ستساهم هذه المنتجات في تنويع وتعزيز صادرات السوق العماني من المنتجات البتروكيماوية. كما ستساهم منتجات المجمع من الأنواع المختلفة من البولي إثيلين والبولي بروبيلين في تعزيز إيرادات الاقتصادين العماني والكويتي عبر توفير هذه المنتجات للسوق العالمي. وتمثل منتجات مشروع مجمع الصناعات البتروكيماوية حجر الأساس لقاعدة واسعة من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة لاقتصاد السلطنة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث ستوفر حافزا لجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.

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