ضبط مواطن بتهمة تهريب ممنوعات داخل براد نقل الأسماك

مسقط - الرؤية
ألقى مسؤولي جمارك منفذ خطمة ملاحة، القبض على مواطن بتهمة تهريب كميات من السجائر الممنوعة في برّاد نقل الأسماك، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
السبت 08 يونيو 2019 05:44 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
ألقى مسؤولي جمارك منفذ خطمة ملاحة، القبض على مواطن بتهمة تهريب كميات من السجائر الممنوعة في برّاد نقل الأسماك، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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