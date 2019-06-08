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ضبط مواطن بتهمة تهريب ممنوعات داخل براد نقل الأسماك

السبت 08 يونيو 2019 05:44 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

ألقى مسؤولي جمارك منفذ خطمة ملاحة، القبض على مواطن بتهمة تهريب كميات من السجائر الممنوعة في برّاد نقل الأسماك، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 

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