"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

مسقط - الرؤية

نشرت شركة مواصلات بيانًا جديدا، حول تعرض إحدى حافلاتها رحلة رقم (EO5) المتجهة إلى دبي على خط رقم (201) إلى حادث مؤسف في إمارة دبي الخميس الماضي، والذي نتج عنه 17 وفاة.

وقالت اشركة إنها تولي اهتمامًا واسعًا في متابعة تحقيقات الحادث المؤسف الذي وقع على إحدى حافلاتها مساء يوم الخميس الماضي بإمارة دبي.

وأضافت بأن فريقًا مختصا من الشركة موجود حاليًا في إمارة دبي يواصل متابعة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالحادث مع الجهات المختصة.

وأوضحت الشركة انه تم بالاتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي استئناف رحلات خط (مسقط-دبي) اعتبارًا من اليوم وذلك بعد قرار إيقافها فور وقوع الحادث كإجراء احترازي حرصًا منها على سلامة المسافرين، وأنه تم إقرار تشكيل فريق تحقيق مستقل يرأسه فريق التحقيق في الحوادث بدائرة سلامة النقل بوزارة النقل والاتصالات يضم خبراء في السلامة المرورية ومختصين في أنظمة إدارة السلامة لتقصي الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى وقوع هذا الحادث واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتنظيمية للحد من وقوع حوادث مشابهة مستقبلا.