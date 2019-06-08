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إقرار التعديلات الجديدة بقوانين كرة القدم .. تعرف عليها

السبت 08 يونيو 2019 03:33 م بتوقيت مسقط

إقرار التعديلات الجديدة بقوانين كرة القدم .. تعرف عليها

 

عواصم - الوكالات

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدد من التعديلات على قانون الكرة، من أجل تحسين الأوضاع وتسهيلها لتجنب أخطاء الحكام وحالات الجدل.

وجاءت التعديلات كالتالي:

أولاً - إسقاط الكرة:

إذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط ، و اذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو اخر من لمس الكرة قبل إيقافها

 

 

ثانياً – الأخطاء:

لن يُسمح للاعبي الفريق بالوقف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب و واضح ، وإذا وقف بجانهم و نُفذ الخطأ فيعتبر خطأ معاكس

وقوف لاعبي الفريق مع لاعبي الخصم بالأخطاء ليس له فائدة و يتسببون بإضاعة الوقت و الاحتكاكات.

 

ثالثاً - عقوبات الاحتفال بالهدف :

العقوبة التي تصدر من الحكم بعد الاحتفال الغير قانوني ( مثل نزع القميص ) و تم إلغاء الهدف ، فإن العقوبة تبقى ولا تُزال.

 

 

رابعاً - ركله المرمى :

السماح للاعب باستقبال الكرة من صديقه الحارس حتى وأن كان اللاعب داخل منطقة الجزاء

الفائدة:  سيساعد على السرعة باللعب.

 

خامساً - قرعة الحكم :

الفريق اللي يفوز بالقرعة له الحق في إختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يُهاجم عليه (سابقًا اذا فاز بالقرعة يختار المرمى يهاجم عليه)

 

 

سادساً - التبديلات :

عندما يتم تغيير لاعب فعليه مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له من الملعب

الفائدة : عدم إضاعة الوقت

 

 

 

سابعاً - ضربات الجزاء :

1- يمكن لمنفذ ضربة الجزاء الحصول على علاج أو تقييم سريع من الطاقم الطبي قبل التنفيذ

2- غير مسموح لحارس المرمى لمس العارضة أو الشباك ويجب أن يضع على الأقل جزء من قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ ضربة الجزاء.

 

ثامنًا - لمسة اليد:

أي لمسة يد يعتبر خطأ حتى ولو لم تكن بشكل متعمد.

 

 

تاسعًا - الإنذارات :

اذا قرر الحكم إشهار بطاقة صفراء أو حمراء لكن الفريق الآخر قام بصنع فرصة تسجيل فيمكن للحكم تأجيل إشهار البطاقة حتى نهاية الهجمة.

- سابقًا اذا قرر إشهار بطاقة حمراء الحكم يُوقف المباراة

 

 

 

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