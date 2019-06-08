رسميا... هازارد ينتقل إلى ريال مدريد

قال نادي ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في بيان إنه تعاقد مع البلجيكي إيدن هازارد مهاجم تشيلسي لمدة 5 سنوات.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد دفع لتشيلسي 100 مليون يورو (113.34 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب الدولي البلجيكي الذي كان يحق له الانتقال مجانا في يونيو 2020، وفقا لرويترز.

​ويستمر تعاقد هازارد مع ريال مدريد حتى عام 2024.

وتمكن فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من التوقيع مع البرازيلي إيدير ميليتاو من صفوف فريق بورتو البرتغالي لدعم الخط الخلفي، من ثم استهلت الإدارة دعم الهجوم بجلب الصربي الشاب لوكا يوفيتش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت.

وودع نجم تشيلسي الإنجليزي، إيدن هازارد جماهير البلوز عقب الفوز بنهائي بطولة اليوروبا ليج، على أرسنال برباعية مقابل هدف، مساء الأربعاء 29 مايو، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بباكو عاصمة أذربيجان.

واستطاع هازارد أن يشارك في 3 أهداف خلال المباراة، حيث سجل هدفين وصنع آخر في رباعية تشيلسي ضد الجانرز.

و تشيلسي هو أول فريق يتوج بطلا لبطولة أوروبية دون أن يخسر أي مباراة طوال الموسم (ربح 12 وتعادل 3)، منذ مانشستر يونايتد في دوري الأبطال موسم 2007 / 2008.

وتمكن هازارد من تسجيل 21 هدفا في كل المسابقات في موسم واحد، لأول مرة في مسيرته بنادي تشيلسي.

ويعتبر النجم البلجيكي صاحب الرقم القياسي من بين لاعبي البريميرليج في عدد التمريرات الحاسمة، التي صنعها في كل المنافسات هذا الموسم، برصيد 17 تمريرة حاسمة.

وشارك هازارد في 38 هدفا بمختلف المسابقات في موسم (2018/2019)، بعدما أحرز 21 هدفا وساهم بصناعة 17.